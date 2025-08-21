Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet

Самолет F/A-18E Super Hornet упал у берегов штата Виргиния.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов штата Виргиния в США, сообщили в Военно-морском министерстве страны.

Инцидент произошел во время выполнения планового тренировочного полета. Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался и впоследствии был госпитализирован.

Отмечается, что самолет остался в воде, в месте, где упал. Причина крушения неизвестна, проводится расследование.

Ранее в Южной Африке самолет потерпел крушение во время авиашоу.

В аэропорту Тюмени самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.