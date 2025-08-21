В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов штата Виргиния в США, сообщили в Военно-морском министерстве страны.
Инцидент произошел во время выполнения планового тренировочного полета. Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался и впоследствии был госпитализирован.
Отмечается, что самолет остался в воде, в месте, где упал. Причина крушения неизвестна, проводится расследование.
Ранее в Южной Африке самолет потерпел крушение во время авиашоу.
В аэропорту Тюмени самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.