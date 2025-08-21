Истребитель F-18 упал во время тренировочного полёта у побережья США

Ранее Life.ru рассказал о возгорании в воздухе авиалайнера Condor, следовавшего рейсом с острова Корфу в Дюссельдорф. Паника на борту была настолько сильной, что одна из пассажирок, уверенная в неминуемой гибели, успела отправить прощальное СМС своим родным. К счастью, пилотам удалось профессионально посадить горящий самолёт в аэропорту итальянского города Бриндизи, избежав жертв.