Могилевчанин оправдывал нацистов и учил этому своего 7-летнего сына. Возбуждено уголовное дело

Мужчина с подросткового возраста проявлял интерес к истории нацизма и неонацизма, активно вовлекаясь в молодежные субкультуры, соответствующим образом одевался и вел асоциальный образ жизни. У него была судимость за хулиганство, совершенное группой лиц в отношении незнакомцев. Кроме того, в соцсетях он открыто делился своими взглядами на военные события, а нацистских лидеров называл героями. В мессенджерах восхвалял фашистских вождей, а в комментариях к постам в экстремистских чатах он делился открытками с их изображениями.