Могилевчанин оправдывал нацистов и учил этому своего 7-летнего сына. Возбуждено уголовное дело

Мужчина с подросткового возраста проявлял интерес к истории нацизма и неонацизма, активно вовлекаясь в молодежные субкультуры, соответствующим образом одевался и вел асоциальный образ жизни. У него была судимость за хулиганство, совершенное группой лиц в отношении незнакомцев. Кроме того, в соцсетях он открыто делился своими взглядами на военные события, а нацистских лидеров называл героями. В мессенджерах восхвалял фашистских вождей, а в комментариях к постам в экстремистских чатах он делился открытками с их изображениями.
Его «увлечение» дошло до того, что он постепенно начал прививать эти идеи своему 7-летнему сыну. Следует отметить, что у мужчины трое малолетних детей.
На первоначальном этапе следствия он пытался завуалировать свои неонацистские идеи под прикрытием неоязычества, позиционируя себя как представителя традиционной языческой религии.
Следственным управлением УСК по Могилевской области мужчине предъявлено обвинение за реабилитацию нацизма (ч.1 ст.130−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка деятельности жителя Бобруйска будет дана по окончании расследования.