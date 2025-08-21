В Уфе суд временно закрыл ресторан MusicHall27 из-за нарушений

Кировский районный суд Уфы принял решение о приостановке работы заведения MusicHall27. Основанием для такого решения стали нарушения противопожарных требований, выявленные в ходе проверки помещения ресторана.
Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, 20 августа индивидуального предпринимателя, владеющего рестораном, признали виновным в повторном несоблюдении норм пожарной безопасности. В качестве меры ответственности суд назначил административное приостановление деятельности сроком на двадцать суток.
