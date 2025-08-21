Ричмонд
Ребенок погиб, подорвавшись на боеприпасе в Ленобласти

В Ленинградской области 11-летний школьник трагически погиб, подорвавшись на старом боеприпасе, сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел вечером 20 августа в лесополосе у СНТ «Дружба» в Кировском районе. Трое мальчиков разожгли костер, и в этот момент произошла детонация.

Осколки ранили одного из ребят. Ребенок получил серьезные травмы брюшной полости и перелом плеча. Медики пытались спасти его, но он скончался по дороге в больницу от потери крови.

По словам друга погибшего, они обнаружили в лесу стол с ржавыми патронами, но не трогали их. С места происшествия изъяты осколки и предметы, похожие на части минометных мин. Следственные органы проводят проверку.

