Ударит или пройдет мимо: чего ждать метеозависимым 22 августа

Легкая усталость и сонливость. В дни магнитных бурь может быть труднее сосредоточиться, хочется больше отдыхать. Головные боли и мигрени. У тех, кто страдает от головных болей, они могут усилиться. Считается, что магнитные колебания слегка влияют на мелкие сосуды мозга. Колебания давления. На 22 августа давление в Санкт-Петербурге прогнозируется 753 мм рт. ст., в Москве — 743 мм рт. ст., чуть выше нормы. В сочетании с геомагнитной активностью это может вызвать слабость или головокружение. Проблемы со сном и настроением. Метеозависимые люди могут хуже спать, чувствовать раздражение или снижение концентрации. Влияние на сердце. У некоторых гипертоников в дни бурь отмечают учащенное сердцебиение или кратковременные скачки давления. Это обычно временно и не опасно.