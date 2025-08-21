Верховный суд уточнил разницу между взяткой и «откатом»

«Согласно показаниям названных сотрудников Учреждения и иным перечисленным в приговоре доказательствам, установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера. Опасения, о которых говорили свидетели (быть наказанными, потерять работу), как установлено, были лишь их опасениями, и никак не могли быть оценены как условия договоренностей, формирующих основания взяточничества», — отмечается в определении.