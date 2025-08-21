Верховный суд уточнил разницу между взяткой и «откатом»

Это следует из изученного РАПСИ определения Верховного суда РФ (ВС).
Суд высшей инстанции изучил жалобу по делу чиновника Дима Муслимова, занимавшего должность начальника федерального государственного казенного учреждения в Башкирии, который был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. По версии следствия и суда первой инстанции, осужденный организовал схему незаконного распределения материальной помощи: подчиненные по его указанию писали рапорты на выплаты, которые он утверждал, после чего сотрудники возвращали ему значительную часть полученных средств.
Эти действия были квалифицированы как получение взятки по 17 эпизодам, а также как злоупотребление должностными полномочиями. В совокупности с ранее вынесенным приговором по другому делу суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 60,1 миллиона рублей, запрета занимать должности в органах власти сроком на семь лет и лишения звания «полковник внутренней службы».
Адвокат осужденного в жалобе настаивал, что квалификация по статье 290 УК РФ (получение взятки) была применена ошибочно. По его мнению, фактически происходило не получение незаконного вознаграждения за покровительство или попустительство по службе, а изъятие части бюджетных средств, которые сам Муслимов и распределял между подчиненными. Таким образом, действия осужденного должны рассматриваться исключительно как злоупотребление полномочиями, предусмотренное статьей 285 УК РФ, без признаков взяточничества.
Позиция ВС
Судебная коллегия Верховного суда согласилась с доводами защиты. Суд высшей инстанции отмечает, что для квалификации деяния как получения взятки необходимо наличие встречного характера передачи денежных средств — то есть за совершение определенных действий или бездействия в интересах взяткодателя. «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», — напоминает ВС РФ.
Однако доказательств того, что сотрудники учреждения передавали часть материальной помощи именно в обмен на покровительство или попустительство, в материалах дела не содержится. Свидетели указали лишь на исполнение указаний руководителя и страх потерять работу, но конкретных договоренностей или выгод со стороны Муслимова установлено не было.
«Согласно показаниям названных сотрудников Учреждения и иным перечисленным в приговоре доказательствам, установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера. Опасения, о которых говорили свидетели (быть наказанными, потерять работу), как установлено, были лишь их опасениями, и никак не могли быть оценены как условия договоренностей, формирующих основания взяточничества», — отмечается в определении.
Судебная коллегия ВС отдельно подчеркнула, что сама схема получения средств исходила не от подчинённых, а от руководителя учреждения. «То есть, судом установлено, что фактически Муслимов забирал часть денег, которые сам же и незаконно выдавал из бюджетных средств, что оговаривалось заранее с его подчиненными», — уточняется в определении.
При этом Верховный суд указал на ошибки нижестоящих инстанций, которые не дали должной оценки показаниям свидетелей и применимым разъяснениям Пленума. «Однако суд в приговоре не дал надлежащей и соответствующей оценки показаниям названных свидетелей на предмет отсутствия вышеуказанных признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Оставил без внимания вышеприведенные нормы Уголовного закона и разъяснения Пленума Верховного суда РФ, и также оставил без надлежащей оценки указанные обстоятельства и суд апелляционной инстанции», — указывает суд высшей инстанции.
Верховный суд отменил принятые по делу решения и направил его на новое апелляционное рассмотрение в суд республики.