Энергоблок Нововоронежской АЭС временно отключили от сети

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС временно отключен от сети, угроз безопасности нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

Источник: AP 2024

«20 августа 2025 года в 18:46 мск энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (филиал АО “Концерн “Росэнергоатом”, электроэнергетический дивизион “Росатома”) отключен от сети действием автоматики в штатном режиме”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нарушений условий безопасной эксплуатации нет, отключение было произведено в безопасном режиме. В настоящее время на станции работают энергоблоки № 4, 5 и 6.

Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 км южнее Воронежа, это крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. Всего на АЭС было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков, сейчас работают четыре из них.

Утром 21 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении объекта энергетики в результате падения БПЛА. Всего силами ПВО на юге области обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в РЖД сообщили, что в результате падения дронов на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети. Позже движение поездов восстановили.

