Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани 15-летний питбайкер угодил в больницу, влетев в бордюр

В казанском поселке Самосырово 15-летний водитель питбайка попал в больницу после того, как наехал на бордюр. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел накануне. Водитель питбайка двигался по улице Мира и не выбрал безопасную скорость. После этого он наехал на бордюр. Отмечается, что юноша был в мотошлеме.

С травмами различной степени тяжести подростка госпитализировали.