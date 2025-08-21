В Казани 15-летний питбайкер угодил в больницу, влетев в бордюр

Инцидент произошел накануне. Водитель питбайка двигался по улице Мира и не выбрал безопасную скорость. После этого он наехал на бордюр. Отмечается, что юноша был в мотошлеме.
С травмами различной степени тяжести подростка госпитализировали.
В казанском поселке Самосырово 15-летний водитель питбайка попал в больницу после того, как наехал на бордюр. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции города.
Инцидент произошел накануне. Водитель питбайка двигался по улице Мира и не выбрал безопасную скорость. После этого он наехал на бордюр. Отмечается, что юноша был в мотошлеме.
С травмами различной степени тяжести подростка госпитализировали.