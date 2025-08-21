Житель Казахстана сядет на 9,5 лет за попытки сбыта наркотиков в Магнитогорске

Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Челябинской области.
На скамье подсудимых оказался 21-летний выходец из Казахстана. Молодой человек переехал жить в Магнитогорск, и там уже занялся опасным делом. По данным следствия, на его счету — девять попыток сбыта наркотиков. О тайнике мужчина узнал от других наркодельцов. Оттуда он забрал 13 свертков, а затем он носил их при себе, намереваясь продать.
«Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся. Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности данного лица в совершении указанных преступлений», — прокомментировали в ведомстве.
Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Там он проведет 9,6 лет. Решение суда пока не вступило в силу.