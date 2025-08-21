Житель Казахстана сядет на 9,5 лет за попытки сбыта наркотиков в Магнитогорске

На скамье подсудимых оказался 21-летний выходец из Казахстана. Молодой человек переехал жить в Магнитогорск, и там уже занялся опасным делом. По данным следствия, на его счету — девять попыток сбыта наркотиков. О тайнике мужчина узнал от других наркодельцов. Оттуда он забрал 13 свертков, а затем он носил их при себе, намереваясь продать.