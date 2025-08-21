Съеденная на улице популярная закуска свела двух женщин в могилу

Говоря о последних часах своей двоюродной сестры, родственница Валерии Джанни Милла рассказывает: «Это абсурд, что кто-то выходит отдохнуть вечером, идет на вечеринку, съедает бутерброд и оказывается в больнице. Она была со своими сестрами, они все ели один и тот же бутерброд, но заболела только она. Они праздновали выписку своей старшей сестры из больницы. Вечеринка обернулась трагедией».