Съеденная на улице популярная закуска свела двух женщин в могилу

Кулинарный фестиваль на Сардинии закончился трагедией. Порция гуакамоле из авокадо унесла жизни двух женщин. Двое детей в больнице, врачи борются за их жизнь.
Школьный повар Валерия Соллаи, 62 года, упала в обморок после того, как съела оказавшуюся смертельно ядовитой закуску на кулинарном мероприятии Fiesta Latina в Монсеррато (Кальяри).
Несмотря на то что она провела несколько недель на аппарате жизнеобеспечения и демонстрировала признаки выздоровления, прежде чем у нее случился рецидив, в понедельник она трагически проиграла свою борьбу за жизнь, пишет Daily Mail. В ближайшее время состоится вскрытие тела Валерии.
Ее смерть наступила чуть более чем через неделю после того, как 8 августа скончалась 38-летняя Роберта Питзалис, которая также ела гуакамоле из той же смертельно опасной партии. Вскрытие показало, что она умерла от смертельного сочетания отравления ботулизмом и пневмонии.
С 22 по 24 июля ничего не подозревающим посетителям фестиваля подавали оказавшийся ядовитым соус из авокадо, и с тех пор его связывают с ужасающей вспышкой ботулизма.
Двое детей, мальчик в возрасте 11 лет и девочка в возрасте 14 лет, остаются в больнице после употребления одного и того же гуакамоле, пишет Daily Mail.
Девушка находится на лечении в клинике Монсеррато, а мальчик был доставлен самолетом в римскую клинику Джемелли, где, как сообщается, его состояние оценивается как тяжелое.
Передвижной фестиваль был быстро приостановлен местными властями из-за вспышки заболевания.
Прокуратура Кальяри начала расследование инцидента, отмечает Daily Mail.
«После двух крупных случаев ботулинической интоксикации, произошедших в последние недели на Сардинии и в Калабрии, департамент профилактики, исследований и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства здравоохранения немедленно ввел в действие все санитарные протоколы, — говорится в сообщении итальянского министерства здравоохранения. — Система оперативного вмешательства отреагировала оперативно, обеспечив пациентам своевременный доступ к жизненно необходимым антидотам».
Говоря о последних часах своей двоюродной сестры, родственница Валерии Джанни Милла рассказывает: «Это абсурд, что кто-то выходит отдохнуть вечером, идет на вечеринку, съедает бутерброд и оказывается в больнице. Она была со своими сестрами, они все ели один и тот же бутерброд, но заболела только она. Они праздновали выписку своей старшей сестры из больницы. Вечеринка обернулась трагедией».
У Валерии, которую мэр Монсеррато Томазо Лоччи описал как преданного своему делу школьного повара, который «так много сделал для наших детей», остались муж Анджело Ару и сын Алессандро, офицер полиции Кампании.
После известия о смерти Валерии Лоччи сказал: «Эта новость глубоко опечалила нас. Мы будем присутствовать на похоронах как сообщество, как и на похоронах Роберты Питзалис, другой жертвы. Это потеря, которая касается всех нас».
В прошлом месяце в душераздирающем посте в соцсети Алессандро рассказал о неназванном пациенте, у которого «ухудшались неврологические состояния».
Он также предупредил других об опасности уличной еды, написав: «Я настоятельно рекомендую в ближайшие несколько недель воздержаться от употребления любых продуктов, продаваемых в уличных киосках».
Смертельные случаи вызвали волну возмущения по всей Италии, где уже усиливаются опасения по поводу безопасности пищевых продуктов, пишет Daily Mail. Ранее в этом месяце сообщалось о еще одной вспышке ботулизма в южном регионе Калабрия. Смертельная вспышка унесла жизни двух человек после того, как посетители фестиваля съели зараженные бутерброды с овощами и колбасой из фургона с едой недалеко от города Диаманте.
Так, 45-летняя Тамара Д’Акунто умерла вскоре после того, как на прошлой неделе съела панини, приготовленные с ботвой репы. А 52-летний Луиджи Ди Сарно также скончался после того, как съел сэндвич от того же продавца.
По меньшей мере еще 17 человек, включая двух подростков, нуждались в стационарном лечении после получения пищевого отравления в течение 24−48 часов после употребления отравленного сэндвича. У всех них были обнаружены симптомы ботулизма — редкого, но смертельного заболевания, вызываемого токсином, поражающим нервную систему.
Это заболевание может привести к мышечному параличу, дыхательной недостаточности и смерти. Чаще всего оно связано с неправильным хранением пищевых продуктов, пишет Daily Mail.
Власти начали расследование вспышки и распорядились отозвать по всей стране панини промышленного производства.
Власти ведут расследование в отношении девяти человек, включая владельца фургона с едой на набережной в провинции Козенца, чей автомобиль был конфискован, сообщает The Telegraph.
Также расследуются дела в отношении трех работодателей компании, предположительно, изготовившей сэндвич, а также пяти врачей, которые оказывали помощь пострадавшим недалеко от города Козенца. Медиков обвиняют в том, что они действовали недостаточно быстро, чтобы спасти пострадавших, после того как сестра Ди Сарно заявила, что ее брат был выписан из больницы, несмотря на то что все еще чувствовал себя плохо, и позже скончался.