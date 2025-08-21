Двое мирных жителей погибли в результате атак украинских дронов в ЛНР

Двое мирных жителей погибли в результате атаки украинских дронов в Артемовске и Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили региональные власти.
Помимо этого, еще один человек получил ранения.
По данным властей ЛНР, пожилая женщина погибла в Артемовске после удара беспилотника по жилому дому, в котором загорелась летняя кухня и сарай.
— В 07:30 беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Лисичанске. Погиб мирный житель, 54-летняя женщина с ранениями госпитализирована в городскую больницу, — передает Telegram-канал правительства ЛНР.
За ночь 21 августа над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ночью 21 августа пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны.
Также в результате атаки украинских БПЛА на одном из предприятий Новошахтинска Ростовской области произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.