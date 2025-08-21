В Красноярске раскрыта схема мошенничества с выплатами семье погибшего военного

В 2024 году ее формальный супруг отправился на военную службу по контракту и погиб в зоне СВО. По версии следствия, именно тогда у иностранки и ее знакомых возник преступный замысел. Сообщники помогли ей подготовить поддельные документы для обращения за единовременным пособием и другими социальными выплатами, общий размер которых превышал девять миллионов рублей. Полученные деньги они затем разделили между собой.