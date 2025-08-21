В Красноярске раскрыта схема мошенничества с выплатами семье погибшего военного

В Красноярске предстанут перед судом трое местных жителей, обвиняемых в попытке незаконно получить компенсации, положенные семье погибшего участника СВО. Об этом случае рассказали 21 августа в прокуратуре Красноярского края.
Как установили правоохранительные органы, в 2021 году гражданка Узбекистана заключила фиктивный брак с жителем Красноярска для получения разрешения на временное проживание. Этот союз существовал исключительно на бумаге. Позднее у женщины родился ребенок, биологическим отцом которого является другой мужчина.
В 2024 году ее формальный супруг отправился на военную службу по контракту и погиб в зоне СВО. По версии следствия, именно тогда у иностранки и ее знакомых возник преступный замысел. Сообщники помогли ей подготовить поддельные документы для обращения за единовременным пособием и другими социальными выплатами, общий размер которых превышал девять миллионов рублей. Полученные деньги они затем разделили между собой.
Прокуратура, усомнившись в подлинности семейных отношений, инициировала проверку. Иск о признании брака недействительным был удовлетворен судом, и все выплаты получила мать погибшего. Дополнительно была оспорена и запись об отцовстве.
Также было заведено уголовное дело о мошенничестве. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение и направил материалы на рассмотрение в Кировский районный суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.