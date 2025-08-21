ФСБ: задержан иностранец при попытке вывезти на Украину документы по ВПК России

Днем ранее, 20 августа, ФСБ сообщила о задержании в Брянской области украинских диверсантов. По данным ведомства, ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы спецопераций и планировала на территории РФ совершить диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение группы осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.