Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: задержан иностранец при попытке вывезти на Украину документы по ВПК России

Украинский диверсант задержан на границе с Азербайджаном в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Задержан иностранец, пытавшийся вывезти для украинской спецслужбы документы по российским объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в четверг, 21 августа, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Как уточняется, мужчину задержали на границе с Азербайджаном в Дагестане. Он собирался вывезти на Украину документы, взятые в тайнике в Курганской области.

Днем ранее, 20 августа, ФСБ сообщила о задержании в Брянской области украинских диверсантов. По данным ведомства, ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы спецопераций и планировала на территории РФ совершить диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение группы осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.