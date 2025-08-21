В озере Байкал нашли затонувшие электросамокаты

На дне Байкала обнаружили несколько электросамокатов. Об этом в четверг, 21 августа, сообщила природоохранная прокуратура.
По данным ведомства, транспортное средство нашли в акватории у Слюдянки в Иркутской области. Предварительно установлено, что самокаты принадлежат одной из местных компаний. Ее партнер по оказанию услуг аренды заявил, что они затонули ночью 27 июля.
— Приняты меры к извлечению электросамокатов из озера, — говорится в публикации.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал прокуратуры.
Ранее, 8 августа, стало известно, что в Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами укатился со склона в озеро Байкал. При этом в областной прокуратуре сообщили, что внутри находились 17 пассажиров.
Два конькобежца также провалились под лед в проливе Ольхонские Ворота на озере Байкал. Проезжавшие мимо на воздушной подушке очевидцы помогли 62-летнему мужчине выбраться из воды. Второго спортсмена спасти не удалось.