В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и мошенничество

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Белебея. Бывший сотрудник ГАИ обвиняется в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Согласно материалам дела, в 2021—2022 годах экс-сотрудник ГАИ систематически получал денежные вознаграждения от граждан за непривлечение к ответственности водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или лишенных прав. Сумма отдельных взяток варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей, а общий размер незаконных получений составил 120 тысяч рублей.
Кроме того, в апреле 2023 года обвиняемый обманным путем похитил у жительницы Белебея 60 тысяч рублей, обещая помочь ее супругу получить водительское удостоверение без сдачи обязательных экзаменов.
— Обвиняемый был уволен со службы. Уголовное дело направлено в Бижбулякский межрайонный суд для рассмотрения по существу, а материалы в отношении лиц, передававших взятки, выделены в отдельное производство, — добавили в прокуратуре.
