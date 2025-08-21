В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и мошенничество

Согласно материалам дела, в 2021—2022 годах экс-сотрудник ГАИ систематически получал денежные вознаграждения от граждан за непривлечение к ответственности водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или лишенных прав. Сумма отдельных взяток варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей, а общий размер незаконных получений составил 120 тысяч рублей.