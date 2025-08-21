В Омской области грузовой состав насмерть сбил мужчину

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Омского линейного управления МВД России сегодня, 21 августа. ЧП произошло в утренние часы. По предварительным данным, пострадавший мужчина был пьян. Он находился в колее железнодорожного пути перед приближающемся поездом и пренебрег правилами безопасности.