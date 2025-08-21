Транспортная полиции Сибири сообщила о несчастном случае на железной дороге. В Омской области грузовой состав насмерть сбил мужчину. ЧП случилось вблизи Калачинска.
Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Омского линейного управления МВД России сегодня, 21 августа. ЧП произошло в утренние часы. По предварительным данным, пострадавший мужчина был пьян. Он находился в колее железнодорожного пути перед приближающемся поездом и пренебрег правилами безопасности.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Все собранные материалы будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для принятия дальнейших процессуальных решений.