В Омской области грузовой состав насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла вблизи Калачинской железнодорожной станции.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная полиции Сибири сообщила о несчастном случае на железной дороге. В Омской области грузовой состав насмерть сбил мужчину. ЧП случилось вблизи Калачинска.

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Омского линейного управления МВД России сегодня, 21 августа. ЧП произошло в утренние часы. По предварительным данным, пострадавший мужчина был пьян. Он находился в колее железнодорожного пути перед приближающемся поездом и пренебрег правилами безопасности.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Все собранные материалы будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для принятия дальнейших процессуальных решений.