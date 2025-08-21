В Узбекистане блогер получил срок за оскорбление президента

В марте 2021 года в статью уголовного кодекса Узбекистана «посягательства на президента Республики Узбекистан» были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете. Такое деяние наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.