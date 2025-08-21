В Находке ныряльщик получил рваные раны при встрече со скатом

Инцидент произошел примерно в 20 м от берега. Ныряльщик при погружении с маской и ластами столкнулся со скатом на трехметровой глубине. Мужчина попытался рассмотреть животное вблизи, в результате шип на хвосте ската чуть не повредил крупные кровеносные сосуды его руки.