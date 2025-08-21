В Находке ныряльщик получил рваные раны при встрече со скатом

В Находке Приморского края ныряльщик получил раны при встрече со скатом в бухте Прогулочной.
Инцидент произошел примерно в 20 м от берега. Ныряльщик при погружении с маской и ластами столкнулся со скатом на трехметровой глубине. Мужчина попытался рассмотреть животное вблизи, в результате шип на хвосте ската чуть не повредил крупные кровеносные сосуды его руки.
Находясь в воде, пострадавший не чувствовал боли и не мог понять интенсивность кровопотери. Только на берегу он смог оценить всю серьезность ситуации. Супруга оказала мужчине первую помощь и помогла добраться до травмпункта Находкинской больницы.
У ныряльщика диагностированы серьезые травмы рук, в том числе глубокая рваная рана запястья. Как сообщили в городской больнице, пострадавшему была проведена обработка ран, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.