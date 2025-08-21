Серийный поджигатель устраивал пожары в подъезде из-за переживаний о детдоме

Однако стражи порядка установили, что именно хлопотливый гражданин, проживавший несколькими этажами выше, и есть виновник инцидента. Он пояснил, что в детстве какое-то время провел в детдоме и там неоднократно становился свидетелем того, как старшие ребята поджигали мебель. Его тоже пытались заставить участвовать в шалостях, но он лишь наблюдал за происходящим со стороны. Однажды в результате поджога пострадал один мальчик, его увезли в больницу. С тех пор наблюдение за огнем стало для парня навязчивой идеей. Он всегда с вожделением наблюдал за пламенем, вынашивал идеи поджечь интернат. Мальчик вырос, но не избавился от своей фобии. В итоге он не нашел ничего лучшего, как дважды подряд подпалить листовки в подъезде, не думая о последствиях. Преображенский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.