Серийный поджигатель устраивал пожары в подъезде из-за переживаний о детдоме

Серийного поджигателя обезвредили сотрудники полиции на востоке Москвы. 34-летний мужчина пытался «закрыть гештальт» из трудного детства, устраивая пожары в своем же подъезде.
Как стало известно «МК», огненные ЧП произошли в марте этого года в одном из домов на бульваре Маршала Рокоссовского. В один из дней в парадном загорелась стопка рекламных листовок, сваленных возле почтовых ящиков на первом этаже. Местная жительница оперативно залила очаг водой, вызов пожарных не потребовался, а полиция все же приехала — ее вызвал один из жильцов, но писать заявление отказался.
На следующий день ситуация повторилась, но уже с более серьезными последствиями. Огонь распространился по лестничной площадке и стал проникать в квартиры. Одна из жительниц первого этажа попыталась эвакуироваться самостоятельно, но потеряла сознание и едва не погибла: ее госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Жилец, вызывавший полицию накануне, предположил, что пожар устроили курильщики, бросив в стопку листовок непотушенную сигарету.
Однако стражи порядка установили, что именно хлопотливый гражданин, проживавший несколькими этажами выше, и есть виновник инцидента. Он пояснил, что в детстве какое-то время провел в детдоме и там неоднократно становился свидетелем того, как старшие ребята поджигали мебель. Его тоже пытались заставить участвовать в шалостях, но он лишь наблюдал за происходящим со стороны. Однажды в результате поджога пострадал один мальчик, его увезли в больницу. С тех пор наблюдение за огнем стало для парня навязчивой идеей. Он всегда с вожделением наблюдал за пламенем, вынашивал идеи поджечь интернат. Мальчик вырос, но не избавился от своей фобии. В итоге он не нашел ничего лучшего, как дважды подряд подпалить листовки в подъезде, не думая о последствиях. Преображенский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.