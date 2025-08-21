Иностранец добыл секретные файлы о российском ВПК для брата из СБУ и попался на границе

В ходе следствия выяснилось, что Руфуллаев действовал по указанию своего брата Сабухи, проживающего на Украине и являющегося агентом Службы безопасности Украины. Именно он достал из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, предназначенные для передачи украинской стороне.