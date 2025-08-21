Иностранец добыл секретные файлы о российском ВПК для брата из СБУ и попался на границе

Задержанным оказался иностранный гражданин Ядулла Руфуллаев, 1989 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, он осуществлял операцию по вывозу служебных материалов, которые были добыты в результате нападения на одного из носителей государственной тайны.
В ходе следствия выяснилось, что Руфуллаев действовал по указанию своего брата Сабухи, проживающего на Украине и являющегося агентом Службы безопасности Украины. Именно он достал из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, предназначенные для передачи украинской стороне.
Ранее сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали жителя Старобельска, который годами шпионил за российскими солдатами и сливал все полученные данные СБУ. Об этом его попросил сын его родственницы. На допросе преступник признал вину.