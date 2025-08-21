Сколько придется ждать спасателей застрявшей на пике Победы альпинистке со сломанной ногой: ответ дали в МЧС Киргизии

Спасатели в Киргизии начали операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местном МЧС, специалисты рассчитывают добраться до пострадавшей в течение четырех-пяти дней при условии улучшения погоды.
В операции задействованы восемь квалифицированных спасателей из туристической компании «Ак-Сай трэвел», а также вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии.
«В районе пика Победы сейчас наблюдается неустойчивая погода. Если условия позволят, то спасатели доберутся до места нахождения Наговициной за четыре-пять дней», — сказал собеседник агентства.
Напомним, Наговицина получила перелом ноги при спуске с вершины высотой 7439 метров и сейчас находится на высоте 7200 метров. После происшествия итальянский альпинист доставил россиянке воду, спальный мешок и палатку, но вскоре скончался от отека мозга. Его тело находится на высоте 6900 метров, и спасатели планируют эвакуировать его одновременно с россиянкой.