Сколько придется ждать спасателей застрявшей на пике Победы альпинистке со сломанной ногой: ответ дали в МЧС Киргизии

Напомним, Наговицина получила перелом ноги при спуске с вершины высотой 7439 метров и сейчас находится на высоте 7200 метров. После происшествия итальянский альпинист доставил россиянке воду, спальный мешок и палатку, но вскоре скончался от отека мозга. Его тело находится на высоте 6900 метров, и спасатели планируют эвакуировать его одновременно с россиянкой.