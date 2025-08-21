На заправке в Овсянке водитель переехал собаку и скрылся

На заправке в селе Овсянка Красноярского края водитель проехался по собаке и скрылся с места происшествия. Видео с камер наблюдения опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск».
На кадрах видно, как авто подъезжает к бензоколонке и, не сбавляя скорости, наезжает на лапы и хвост лежащего пса. Сначала машина остановилась, но спустя пару секунд скрылась с места происшествия, пока собака испуганно крутилась.
В Госавтоинспекции Красноярска журналисту Sibnovosti.ru сообщили, что инициируют проверку. Автомобилиста могут наказать за оставление места ДТП.
«Но также будет проводиться проверка, выясняться обстоятельства. Вполне возможно, может быть что-то и другое. Вообще это ДТП, наезд на животное. Он должен был вызвать сотрудников», — пояснили в пресс-службе.
Автовладельцу грозит штраф размером в одну тысячу рублей либо лишение водительских прав сроком до полутора лет.