Женщина выследила и разгромила машину курьера монтировкой из-за 10 крылышек

Жительница города Милуоки в американском штате Висконсин разгромила машину девушки-курьера, которая не доставила ей заказ с 10 куриными крылышками.
Курьер утверждает, что подъехала к дому клиента, но из-за ошибки в приложении проехала мимо, а затем отправилась домой, чтобы отказаться от заказа, поскольку ей был нужен Wi-Fi.
Клиент, следившая за машиной через приложение, выследила ее и стала бить автомобиль монтировкой. Ущерб транспортному средству оценивается в 10 тысяч долларов. Американское законодательство предусматривает до 3,5 лет лишения свободы за такие действия.
