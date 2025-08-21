Ричмонд
Мальчик погиб при взрыве боеприпаса в лесу Ленобласти

Боеприпас, судя по всему, находился в земле.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе расследуются обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, погибшего вечером 20 августа в результате взрыва в лесном массиве у СНТ «Дружба» в поселке Келколово. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

— Школьник получил тяжелые травмы живота и груди, врачи скорой помощи пытались его спасти, но по дороге в больницу он скончался. Второй ребенок не пострадал, — уточнило АН «Оперативное прикрытие».

Следователи на месте обнаружили осколки металлического предмета, предположительно боеприпаса, а также несколько ржавых патронов. Все изъято и направлено на экспертизу. Специалисты проверят, действительно ли дети могли случайно наткнуться на опасные находки времен войны.

Семья погибшего признана благополучной, ребенок не состоял на учете. Прокуратура Кировского района организовала проверку: изучаются условия воспитания детей, допрашиваются свидетели и очевидцы. Ведомство заявило, что ход проверки находится на особом контроле.