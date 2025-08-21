В Братске будут судить повара кафе, в котором отравилось больше 20 человек

В Братске будут судить повара-администратора кафе, в котором отравилось больше 20 человек. 28 июня 2024 года повар не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении и подаче блюд посетителям заведения. Это привело к распространению инфекции — сальмонеллеза. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Гости пострадали от некачественных продуктов, получив вред здоровью, что потребовало медицинского лечения, — уточняется в материалах дела.
Работница места общественного питания обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Санкция этой статьи предусматривает штраф, лишение права занимать определенные должности, ограничение свободы или принудительные работы.