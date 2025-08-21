В Братске будут судить повара кафе, в котором отравилось больше 20 человек

В Братске будут судить повара-администратора кафе, в котором отравилось больше 20 человек. 28 июня 2024 года повар не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении и подаче блюд посетителям заведения. Это привело к распространению инфекции — сальмонеллеза. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.