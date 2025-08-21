Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске водитель легковушки сбил на переходе 14-летнюю девочку

В Волгодонске девочка-подросток пострадала под колесами «ВАЗа», проехавшего на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшим вечером в Волгодонске водитель автомобиля «ВАЗ 2109» сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по переходу. Пострадавшая после этого попала в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, девочка пострадала на улице Морской. Предварительно, 59-летний водитель совершил наезд, пролетев на красный свет светофора и не обращая внимание на дорожные знаки и разметку.

Владельцам автотранспорта напоминают: на дорогах нужно быть осторожными и строго соблюдать ПДД. Следует всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

Подпишись на нас в Telegram.