В Волгодонске водитель легковушки сбил на переходе 14-летнюю девочку

Прошедшим вечером в Волгодонске водитель автомобиля «ВАЗ 2109» сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по переходу. Пострадавшая после этого попала в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, девочка пострадала на улице Морской. Предварительно, 59-летний водитель совершил наезд, пролетев на красный свет светофора и не обращая внимание на дорожные знаки и разметку.
Владельцам автотранспорта напоминают: на дорогах нужно быть осторожными и строго соблюдать ПДД. Следует всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.
Подпишись на нас в Telegram.