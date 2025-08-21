Повара братского кафе «Мехико» будут судить за отравление клиентов

Напомним, 1 июля в больницы Братска стали поступать братчане с симптомами кишечного отравления. Всего за медпомощью обратилось более 20 человек, все они ели в кафе «Мехико». В группах в соцсетях написали, что в тот день в «Мехико» праздновали юбилей и выпускной одной из городских школ.