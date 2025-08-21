Крупное конопляное поле нашли в Коркинском районе

Мероприятия по поиску и ликвидации опасных насаждений проводятся в рамках профилактической операции «Мак» на регулярной основе. Полиция просит граждан обращаться в компетентные органы при обнаружении очагов произрастания конопли и другой «травы», применяемой для производства наркотиков, тайников или лабораторий с запрещёнными веществами и притонов.