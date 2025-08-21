Ричмонд
Крупное конопляное поле нашли в Коркинском районе

Полиция Южного Урала продолжает работу по выявлению полей и садов с наркотическими растениями.

Дикорастущие заросли каннабиса площадью более гектара обнаружили в Коркинском районе близ одного из населённых пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Правоохранительные органы организовали выезд и с помощью спецтехники уничтожили коноплю.

Мероприятия по поиску и ликвидации опасных насаждений проводятся в рамках профилактической операции «Мак» на регулярной основе. Полиция просит граждан обращаться в компетентные органы при обнаружении очагов произрастания конопли и другой «травы», применяемой для производства наркотиков, тайников или лабораторий с запрещёнными веществами и притонов.