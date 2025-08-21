Ричмонд
Глава СК России взял на контроль дело о жестоком задержании в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о превышении полномочий ростовскими полицейскими. Об этом сообщает местный СК.

Основанием для проверки стало видео жестокого задержания местного жителя, распространяемое в социальных сетях. Инцидент произошел в Ростове, где сотрудники полиции при задержании мужчины применили чрезмерную силу. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Сергею Ковалеву представить доклад о первоначальных результатах расследования. Все участники инцидента установлены и допрашиваются, материалы изучаются для принятия дальнейших процессуальных решений.