Глава СК России взял на контроль дело о жестоком задержании в Ростове

Основанием для проверки стало видео жестокого задержания местного жителя, распространяемое в социальных сетях. Инцидент произошел в Ростове, где сотрудники полиции при задержании мужчины применили чрезмерную силу. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Сергею Ковалеву представить доклад о первоначальных результатах расследования. Все участники инцидента установлены и допрашиваются, материалы изучаются для принятия дальнейших процессуальных решений.