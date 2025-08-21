Парень избил и поджег знакомого в Усть-Илимске — суд вынес приговор по делу

В Усть-Илимске вынесли приговор в отношении 22-летнего парня, который совершил покушение на убийство знакомого с особой жестокостью. Установлено, что фигурант решился на преступление, будучи пьяным. Суд признало его полностью виновным, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по области, в феврале 2025 года в одной из квартир города между знакомыми, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый, высказывая угрозы убийством, нанес множественные удары по голове и телу 34-летнему приятелю, а после облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью, находившейся в комнате, и поджег. Испытывая боль, потерпевший выбежал в ванную, где смог самостоятельно потушить пламя. В результате происшествия мужчина был доставлен в медицинское учреждение с травмами и ожогами.
В пресс-службе прокуратуры Приангарья сообщили, что суд назначил парню 8,5 лет колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Черемхове осудили ранее судимую женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения избила ногами знакомую. Конфликт произошёл из-за бытовой ссоры — потерпевшая опрокинула ведро с помоями. От полученных травм женщина скончалась.