Парень избил и поджег знакомого в Усть-Илимске — суд вынес приговор по делу

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по области, в феврале 2025 года в одной из квартир города между знакомыми, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый, высказывая угрозы убийством, нанес множественные удары по голове и телу 34-летнему приятелю, а после облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью, находившейся в комнате, и поджег. Испытывая боль, потерпевший выбежал в ванную, где смог самостоятельно потушить пламя. В результате происшествия мужчина был доставлен в медицинское учреждение с травмами и ожогами.