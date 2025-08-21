Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело о дропперстве впервые возбудили в Нижегородской области

Фигурантом стал 18-летний житель поселка Тоншаево.

В Нижегородской области впервые завели уголовное дело о дропперстве. В неправомерном обороте средств платежей подозревается 18-летний житель поселка Тоншаево. Привлечь молодого человека к ответственности стало возможно благодаря поправкам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, фигурант убедил свою несовершеннолетнюю знакомую предоставить ему логин и пароль от электронного средства платежа. Получив необходимые данные, злоумышленник на протяжении трех дней неправомерно осуществлял переводы.

Фактически подозреваемый был сообщником в мошеннической схеме. Аферисты использовали счет 16-летней девушки для перевода на него похищенных денег. После этого крупные суммы «уходили» на другие реквизиты. Известно, что за свои услуги молодой человек получал 1% от «транзитных» денежных средств. О преступной схеме фигуранту было известно.

В данный момент полицейские проводят оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее мы писали, что спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал родителей поговорить с детьми о мошенниках.