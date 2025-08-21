Уголовное дело о дропперстве впервые возбудили в Нижегородской области

В Нижегородской области впервые завели уголовное дело о дропперстве. В неправомерном обороте средств платежей подозревается 18-летний житель поселка Тоншаево. Привлечь молодого человека к ответственности стало возможно благодаря поправкам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, фигурант убедил свою несовершеннолетнюю знакомую предоставить ему логин и пароль от электронного средства платежа. Получив необходимые данные, злоумышленник на протяжении трех дней неправомерно осуществлял переводы.
Фактически подозреваемый был сообщником в мошеннической схеме. Аферисты использовали счет 16-летней девушки для перевода на него похищенных денег. После этого крупные суммы «уходили» на другие реквизиты. Известно, что за свои услуги молодой человек получал 1% от «транзитных» денежных средств. О преступной схеме фигуранту было известно.
В данный момент полицейские проводят оперативные мероприятия и следственные действия.
Ранее мы писали, что спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал родителей поговорить с детьми о мошенниках.