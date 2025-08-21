Уголовное дело о дропперстве впервые возбудили в Нижегородской области

Фактически подозреваемый был сообщником в мошеннической схеме. Аферисты использовали счет 16-летней девушки для перевода на него похищенных денег. После этого крупные суммы «уходили» на другие реквизиты. Известно, что за свои услуги молодой человек получал 1% от «транзитных» денежных средств. О преступной схеме фигуранту было известно.