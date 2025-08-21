Ричмонд
Военный суд в Ростове вынес приговор за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Гаджикурбану Исупанову, которого обвиняли по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В 2022 году подсудимый, житель Махачкалы, перевел деньги действующей на территории Сирийской Арабской Республики запрещенной международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Кроме того, в конце марта 2024 года Исупанов незаконно купил огнестрельное оружие и патроны, которые хранил в багажнике автомобиля.

Приговором суда Гаджикурбану Исупанову назначено 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.