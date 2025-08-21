Военный суд в Ростове вынес приговор за финансирование терроризма

В 2022 году подсудимый, житель Махачкалы, перевел деньги действующей на территории Сирийской Арабской Республики запрещенной международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Кроме того, в конце марта 2024 года Исупанов незаконно купил огнестрельное оружие и патроны, которые хранил в багажнике автомобиля.