Крупнейшую в ПФО школу откроют в уфимском микрорайоне в 2025 году

Новая школа на 2200 мест в микрорайоне Кузнецовский Затон в Уфе планируется к открытию в конце 2025 года. Как сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, это учебное заведение станет самым большим не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе.