Крупнейшую в ПФО школу откроют в уфимском микрорайоне в 2025 году

Крупнейшую школу ПФО в Уфе откроют в конце 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Новая школа на 2200 мест в микрорайоне Кузнецовский Затон в Уфе планируется к открытию в конце 2025 года. Как сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, это учебное заведение станет самым большим не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе.

По словам чиновника, в настоящее время ведутся завершающие работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке помещений. Здание необычной архитектурной формы в виде буквы «А» спроектировано с рациональным зонированием: отдельными блоками для младших классов, среднего звена и пищеблока, при этом все учебные помещения получат максимальное естественное освещение.

Строительство образовательного комплекса, начатое в январе 2023 года, включает создание современной инфраструктуры: четыре спортивных и один актовый зал, специализированные студии дизайна, фото- и киносъемки, театральную студию, издательский центр, кабинеты робототехники и интерактивный 3D-класс. На прилегающей территории разместятся две баскетбольные площадки, поля для мини-футбола, теннисный корт, беговые дорожки, площадки для прыжков и уличные тренажеры.

