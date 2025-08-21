Прения по делу «Мистера Сидра» могут пройти в сентябре

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более сотни человек отравились алкогольным напитком «Мистер Сидр», 50 скончались. Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. Первый, по данным следствия, занимался производством напитка, а второй поставлял для этого спирт. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.