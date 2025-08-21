Сибиряк едва не погиб страшной смертью из-за ссоры со знакомым

Житель Усть-Илимска получил 8,5 лет колонии строгого режима за ужасающее нападение на знакомого. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, инцидент произошел в феврале 2025 года в квартире на проспекте Дружбы Народов.
Все началось с обычной пьянки, но закончилось настоящим кошмаром. После внезапной ссоры 22-летний агрессор набросился на 34-летнего хозяина дома, избил его, а затем достал предмет, похожий на пистолет. Но это было только начало.
— Разъяренный мужчина облил свою жертву легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Чудом пострадавшему удалось самостоятельно сбить пламя и выжить. Его спасло только своевременное оказание медицинской помощи, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Суд признал преступление особо жестоким покушением на убийство. Помимо срока в колонии, осужденного также ждет ограничение свободы на полтора года.
