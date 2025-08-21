ФСБ: в Дагестане задержан пособник СБУ при попытке вывезти секретные документы

По данным спецслужбы, 35-летнего Ядуллу Руфуллаева задержали в Дагестане. Он пытался пересечь границу с Азербайджаном через автомобильный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».
Он пытался вывезти из России секретные документы, полученные после нападения на сотрудника российского ВПК, имевшего доступ к важной государственной информации.
Задержанный признался, что действовал по указанию своего брата, Сабухи Руфуллаева, который является сотрудником СБУ. По его словам, документы и мобильный телефон были изъяты из тайника в Курганской области. Их планировалось переправить на Украину.
Региональным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание помощи противнику». За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Продолжается работа по установлению всех причастных к совершению данных преступлений и их заказчиков.