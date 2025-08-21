Рассерженная гродненка топором изрубила машину возлюбленного

«Сыщики Октябрьского РУВД в тот же день установили обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел 20 августа около четырех часов утра во дворе по улице Наполеона Орды. Гродненка 1985 года рождения разбила припаркованный без нарушений ПДД автомобиль, повредив стекла и зеркала», — сказано в сообщении в Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома.