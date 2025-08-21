Рассерженная гродненка топором изрубила машину возлюбленного

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Милиция установила, кто разбил припаркованный автомобиль в Гродно, новость о чем разлетелась в минувшую среду в сети Интернет.
«Сыщики Октябрьского РУВД в тот же день установили обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел 20 августа около четырех часов утра во дворе по улице Наполеона Орды. Гродненка 1985 года рождения разбила припаркованный без нарушений ПДД автомобиль, повредив стекла и зеркала», — сказано в сообщении в Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома.
Выяснилось, что машина принадлежала возлюбленному женщины, с которым она встречалась и поссорилась ночью. После ссоры тот продолжил оскорблять подругу, но уже в переписке, и женщина не сдержала эмоций.
«Подозреваемая взяла в руки топор, лежавший на балконе, вышла на улицу и нанесла несколько ударов по иномарке. Известно, что перед этим она распивала спиртное», — рассказали в УВД.
В настоящее время по данному факту проводится проверка в рамках УПК, действиям гродненки будет дана правовая оценка.
К слову, отметили в УВД, автовладелец претензий к нарушительнице не имеет.