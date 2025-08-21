В Омской области пьяный мужчина погиб под колесами грузового поезда

Сегодня утром вблизи железнодорожной станции Калачинская грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
По предварительным данным, он находился на путях в состоянии алкогольного опьянения и не отреагировал на приближающийся состав. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает телеграм-канал Транспортной полиции Сибири.
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Материалы проверки будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.