Минздрав Приморья уточнил состояние пострадавших в ДТП с участием 13-летней девочки

Вечером 20 августа в Дальнереченске произошло смертельное ДТП: автомобиль Daihatsu Terios Kid, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, съехал с проезжей части на улице Первомайская и врезался в дерево. В результате происшествия погиб один человек, ещё шесть получили травмы разной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в приёмное отделение Дальнереченской центральной городской больницы. Два ребёнка с тяжёлыми травмами были немедленно направлены в реанимацию, ещё двое несовершеннолетних и двое взрослых с травмами средней тяжести — в хирургическое отделение.
Бригада специалистов в составе детского реаниматолога, педиатра, нейрохирурга и травматолога провела экстренное обследование всех пострадавших. Благодаря оперативным действиям врачей уже в течение первых суток состояние пациентов удалось стабилизировать.
После консилиума принято решение о переводе шестерых пациентов в краевые медицинские учреждения для дальнейшего лечения и наблюдения. В 13:00 21 августа в Дальнереченск прибыла бригада службы медицины катастроф на вертолёте. Врачи осмотрели пострадавших и организовали эвакуацию. Пациенты направлены во Владивостокскую клиническую больницу № 2 и Владивостокскую детскую клиническую больницу № 1.
Напомним, что после ДТП следователями СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении матери девочки по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, именно она передала ребёнку управление транспортным средством.