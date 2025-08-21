Минздрав Приморья уточнил состояние пострадавших в ДТП с участием 13-летней девочки

Вечером 20 августа в Дальнереченске произошло смертельное ДТП: автомобиль Daihatsu Terios Kid, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, съехал с проезжей части на улице Первомайская и врезался в дерево. В результате происшествия погиб один человек, ещё шесть получили травмы разной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.