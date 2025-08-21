В Черемхово подросток стрелял в воздух из сигнального пистолета на берегу реки в селе Бельск. Местная жительница, услышав выстрелы, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила об этом. Никто из жителей не пострадал. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, правоохранители в течение нескольких часов задержали нарушителя.