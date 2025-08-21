Ричмонд
В Перми перед судом предстанет водитель, сбивший ребенка на «зебре»

Пострадавшему выплатили 800 тысяч рублей в качестве компенсации.

Источник: Freepik

В Орджоникидзевском районе Перми прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью пешехода. Обвинительное заключение уже утверждено.

Как установило следствие, ДТП произошло в июне 2025 года. Мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Cruze ехал по улице Академика Веденеева. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу он проигнорировал сигналы светофора, не сбавил скорость и не остановился у стоп-линии. В результате произошел наезд на несовершеннолетнего, который в тот момент переходил дорогу. Ребенок получил тяжелые травмы.

На этапе следствия водитель частично возместил причиненный ущерб, выплатив пострадавшему 800 тысяч рублей в качестве компенсации.

Теперь уголовное дело передано в Орджоникидзевский районный суд Перми, где оно будет рассмотрено по существу.