В Перми перед судом предстанет водитель, сбивший ребенка на «зебре»

Как установило следствие, ДТП произошло в июне 2025 года. Мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Cruze ехал по улице Академика Веденеева. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу он проигнорировал сигналы светофора, не сбавил скорость и не остановился у стоп-линии. В результате произошел наезд на несовершеннолетнего, который в тот момент переходил дорогу. Ребенок получил тяжелые травмы.