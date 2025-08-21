Водитель «Geely» погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Минске

20 августа в лобовом столкновении на проспекте Независимости в Минске погиб 41-летний водитель автомобиля «Geely», сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Уточняется, что лобовое столкновение произошло около 20.40 на проспекте Независимости в районе пересечения с МКАД.
«По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля “Geely” потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с седельным тягачом “DAF”, который ехал со съезда с внешнего кольца МКАД на проспект Независимости», — рассказали в милиции.
Водитель «Geely» скончался на месте происшествия.
