Водитель «Geely» погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Минске

«По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля “Geely” потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с седельным тягачом “DAF”, который ехал со съезда с внешнего кольца МКАД на проспект Независимости», — рассказали в милиции.