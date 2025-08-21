Ричмонд
В Воронеже столкнулись «Шкода» и «Вольво», ранены дети 6 и 7 лет

На улице Лебедева водитель «Шкоды» врезался в «Вольво». Двух детей, ехавших в шведской машине, госпитализировали.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В среду, 20 августа, в 20.40 в Воронеже у дома № 2/1 по улице Лебедева водитель «Шкоды-Фабиа», 71-летний местный житель, повернул налево и врезался в ехавший навстречу «Вольво».

Управлявшая шведской машиной 43-летняя женщина, жительница Воронежа, как и предполагаемый виновник ДТП, серьезных травм не получили. А вот двое детей шести и семи лет, сидевших в «Шкоде», попали в больницу.

Напомним, вечером 20 августа во дворе дома на улице Волгоградской водитель «Форда» сбил шестилетнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу.