В Воронеже столкнулись «Шкода» и «Вольво», ранены дети 6 и 7 лет

В среду, 20 августа, в 20.40 в Воронеже у дома № 2/1 по улице Лебедева водитель «Шкоды-Фабиа», 71-летний местный житель, повернул налево и врезался в ехавший навстречу «Вольво».
Управлявшая шведской машиной 43-летняя женщина, жительница Воронежа, как и предполагаемый виновник ДТП, серьезных травм не получили. А вот двое детей шести и семи лет, сидевших в «Шкоде», попали в больницу.
Напомним, вечером 20 августа во дворе дома на улице Волгоградской водитель «Форда» сбил шестилетнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу.