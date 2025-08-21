Новый свидетель выступил по делу донского экс-министра Кушнарёва

Далее прокурор спросил, давал ли Кушнарёв поручения, которые могли бы повлиять на работу управления эксплуатации и развития автодорог. Губарев заявил, что таких поручений не было. Он также подчеркнул, что его прямым руководителем был Дмитрий Евтеев, а личных встреч с Кушнарёвым или Селезнёвым у него не было.