Новый свидетель выступил по делу донского экс-министра Кушнарёва

В Ростове прошло очередное заседание суда по делу донского экс-министра транспорта Виталия Кушнарёва. Стороны обвинения и защиты допросили свидетелей.
Среди допрошенных оказался Геннадий Губарев — начальник управления эксплуатации и развития автодорог донского минтранса. Прокурор спросил, воспринимал ли Губарев Кушнарёва как авторитета. Последний выразил недоумение и попросил разъяснить вопрос, а после уточнения пояснил, что бывший глава ведомства Кушнарёв являлся его руководителем. Его распоряжения Губарев исполнял строго в рамках закона.
Далее прокурор спросил, давал ли Кушнарёв поручения, которые могли бы повлиять на работу управления эксплуатации и развития автодорог. Губарев заявил, что таких поручений не было. Он также подчеркнул, что его прямым руководителем был Дмитрий Евтеев, а личных встреч с Кушнарёвым или Селезнёвым у него не было.
Напомним, Виталия Кушнарёва задержали 24 ноября 2024 года при попытке получения взятки в размере 27 млн рублей от главы компании «Т-Транс» Николая Селезнёва.