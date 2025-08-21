Под трактор. Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены уже никогда не найдут

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области объявил о закрытии полигона «Преображенка». Именно здесь следователи и волонтеры с февраля пытались найти останки экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Работу объекта планируют завершить к концу 2025 года, а с 2026-го прием твердых коммунальных отходов будет полностью прекращён.
Перед этим был проведён анализ состояния полигона: выполнена топографическая съемка, подготовлена проектная документация. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация объекта невозможна. После закрытия территорию ждет рекультивация, проектирование этих работ уже началось.
Последнее пристанище.
Напомним, Виктор Тархов руководил Самарой в 2006—2010 годах. В начале 2025-го он и его супруга Наталья исчезли. Позже стало известно, что их убили и к преступлению может быть причастна внучка Екатерина Тархова (Бельская) вместе с сообщником. По версии следствия, супругов опоили, заморозили азотом, расчленили и выбрасывали останки в мусорные контейнеры. Транспортировка отходов шла на полигон «Преображенка», где и развернулись поиски.
Несмотря на признательные показания, ни один фрагмент тел так и не удалось обнаружить. Закрытие полигона и последующая рекультивация фактически означают, что найти и предать земле останки экс-мэра и его жены уже не удастся.
«Тела не найти никогда».
Криминалист Михаил Игнатов уверен: поиски на полигоне изначально были обречены на провал.
«Там ничего найти было нельзя. Уже спустя полтора-два месяца после убийства сделать это стало практически невозможно. На полигон ежедневно свозят отходы, они уплотняются, идет процесс гниения, плюс множество крыс — они первыми уничтожают биологические останки», — пояснил эксперт.
По его словам, после рекультивации площадка будет обработана химикатами и перепахана тяжелой техникой, что окончательно исключает возможность обнаружения тел.
«Никто там не будет опять возобновлять поиски фрагментов тел по одной простой причине, что они вряд ли сохранились», — заключил Игнатов.
Семейная драма без финала.
У Виктора и Натальи Тарховых осталась дочь Людмила, которая сейчас отбывает срок за вымогательство, и правнук — сын Екатерины. Сейчас мальчик живет с крестной в Самаре. Его отец, гражданин Израиля, настаивает на том, чтобы забрать сына к себе, но семья со стороны матери против того, чтобы ребенок покидал Россию.
30 июля состоялось очередное заседание суда, на котором было принято решение оставить Екатерину Бельскую (Тархову) под арестом до 2 октбяря.