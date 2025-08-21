Под трактор. Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены уже никогда не найдут

У Виктора и Натальи Тарховых осталась дочь Людмила, которая сейчас отбывает срок за вымогательство, и правнук — сын Екатерины. Сейчас мальчик живет с крестной в Самаре. Его отец, гражданин Израиля, настаивает на том, чтобы забрать сына к себе, но семья со стороны матери против того, чтобы ребенок покидал Россию.