В Молдове обвиняемый в смертельном ДТП водитель находится под арестом: При столкновении буса с автомобилем в Страшенах погибла 24-летняя скрипачка

Арестован на 30 дней 20-летний водитель микроавтобуса, который столкнулся с автомобилем молодой девушки в Страшенах.
Полиция утверждает, что девушка на своём Toyota Auris совершала разворот в неположенном месте, когда в неё врезался микроавтобус.
Однако брат погибшей опубликовал видео с камеры наблюдения, настаивая, что виновницей была не она.
Также отмечается, что водитель микроавтобуса прошёл тест на алкоголь, и результат был отрицательный. Расследование продолжается.
Напомним, днем 17 августа на трассе Кишинёв-Унгены произошло ДТП: 24-летняя водитель Toyota попыталась развернуться в запрещённом месте и столкнулась с микроавтобусом Mercedes.
В результате аварии девушку доставили в больницу, где она позже скончалась. 18-летний пассажир Mercedes получил травмы и находится под наблюдением врачей.
В аварии в Страшенах погибла 24-летняя скрипачка и ведущая мероприятий Марина Буланча. Девушка всего месяц назад вышла замуж.
