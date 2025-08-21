Ричмонд
Молодая предпринимательница создала в Башкирии ферму на 450 лошадей

Девушка создала ферму на 450 лошадей в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил достижения Диляры Низамутдиновой из Калтасинского района, которая на протяжении семи лет успешно занимается разведением лошадей башкирской породы.

После завершения высшего образования Диляра прошла дополнительную подготовку в аграрном университете и основала конеферму «Экони». На сегодняшний день в ее хозяйстве содержится 450 голов лошадей, из которых 160 составляют маточное поголовье.

Руководитель региона подчеркнул, что предпринимательница демонстрирует искреннюю увлеченность башкирской породой, известной своей исключительной выносливостью и способностью адаптироваться к сложным климатическим условиям.

Ферма осуществляет продажу лошадей, мясных наборов и органических удобрений. В 2022 году Диляра стала обладателем гранта по программе «Семейная ферма» на сумму 12,8 миллиона рублей, что позволило увеличить поголовье и провести модернизацию производства.

