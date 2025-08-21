Уфимка едва не лишилась иномарки из-за мошенников

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе, бдительные работники автомобильного бизнеса предотвратили необдуманную продажу машины, которую женщина намеревалась совершить под влиянием злоумышленников. 55-летней пенсионерке, ранее работавшей врачом, поступил звонок от лиц, представившихся сотрудниками отдела кадров. Они сообщили, что произошла утечка персональных данных. Действуя по отработанной схеме, убедили ее срочно продать автомобиль, аргументируя это тем, что машина уже выставлена кем-то на торги.