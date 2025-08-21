Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимка едва не лишилась иномарки из-за мошенников

Работники автомобильного предприятия по продаже предотвратили мошенническую сделку, спасая женщину от финансовых потерь.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе, бдительные работники автомобильного бизнеса предотвратили необдуманную продажу машины, которую женщина намеревалась совершить под влиянием злоумышленников. 55-летней пенсионерке, ранее работавшей врачом, поступил звонок от лиц, представившихся сотрудниками отдела кадров. Они сообщили, что произошла утечка персональных данных. Действуя по отработанной схеме, убедили ее срочно продать автомобиль, аргументируя это тем, что машина уже выставлена кем-то на торги.

Следуя их указаниям, горожанка позвонила в организацию, занимающуюся выкупом автомобилей, чтобы продать свой «Тойота Рав4» по заниженной цене. Однако персонал этой организации был предупрежден стражами порядка о подобных клиентах. Сотрудники салона провели беседу с клиенткой по поводу мошеннических действий и рекомендовали обратится в полицию.

Благодаря внимательности и неравнодушию работников автомобильного предприятия, пенсионерка избежала серьезных финансовых потерь.