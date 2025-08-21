«Всегда была, как скала». Какой была альпинистка, погибшая в Приэльбрусье

Молодая альпинистка из Перми Елена Ситникова трагически погибла в Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Уллу-Тау 20 августа. Близкие и друзья до последнего не верили, что сорвалась именно Лена. Они надеялись и ждали официальной информации. 21 августа сайту perm.aif.ru подтвердили личности погибших в Приэльбрусье в СК. Жизнь Лены Ситниковой оборвалась. Сайт perm.aif.ru рассказывает, какой была молодая пермячка.
«Пример стойкости и внутренней силы».
Елена училась в Пермском университете (ПГНИУ). Она поступила туда в 2007 году на филфак. Известие о гибели Лены однокурсницы восприняли с большой болью. Они помнят её как девушку с волевым характером, с которой хотелось брать пример.
«С Леной мы учились на филологическом факультете Пермского университета, и я запомнила её как ответственную и целеустремлённую девушку. Лена всегда стремилась к лучшему: сдавала экзамены в числе первых и лучше многих. Кажется, у неё всегда был наготове правильный ответ. А ещё у Лены была редкая для наших дней черта — скромность. Но друзья и однокурсники ценили Лену не только поэтому, это был человек живого ума, весёлый и умеющий радоваться. Приношу соболезнования семье и близким Лены», — рассказала perm.aif.ru её однокурсница Арина.
Воспоминаниями о Лене и студенческих годах поделилась ещё одна однокурсница погибшей альпинистки — Валерия. Она говорит, что Лена для неё — «пример стойкости и внутренней силы».
«Она всегда была как скала: уравновешенная, спокойная, невероятно собранная. Чтобы вывести её на эмоции, нужно было приложить усилия, — рассказала perm.aif.ru Валерия. — С Леной связаны одни из самых ярких воспоминаний моей молодости. Мы вместе занимались македонистикой, ездили в Северную Македонию на международный семинар по языку, литературе и культуре. Мы вместе первый раз в жизни поехали за границу, тогда мы открывали для себя мир и учились смотреть шире».
Валерия хранит совместные фотографии с Леной. Снимки были сделаны в университете и во время поездок. Она поделилась ими с сайтом perm.aif.ru.
«Лена была человеком, с которым можно было пройти и через трудности, и через радость. Её характер и сила духа останутся для меня примером на всю жизнь», — говорит она.
Как погибли пермские альпинисты в Приэльбрусье?
Елена Ситникова отправилась покорять гору Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии в составе группы. Во время восхождения к вершине она и её товарищ Артём Хохлов сорвались.
«Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике. В следкоме уточняют, что это предварительная информация. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Могла быть не Лена?
В первой информации, поступившей от следственного комитета, была допущена ошибка, выяснил корреспондент perm.aif.ru. Сначала год рождения одного из альпинистов был указан неверно. Там значились 1998 и 2000 годы рождения. Елена Ситникова родилась в 1990 году.
21 августа корреспондент сайта perm.aif.ru получил от СУ СКР по Пермскому краю официальное подтверждение гибели Елены Ситниковой и Артёма Хохлова. В следственном управлении также пояснили, что в изначальном релизе была допущена ошибка: 2000 год рождения указали неверно.
Тела Елены и Артёма ещё находятся в горах. Спасатели надеются найти их и забрать их 21 августа.
Подробнее о том, как стало известно о гибели пермских альпинистов Елены Ситниковой и Артёма Хохлова, читайте в материале.