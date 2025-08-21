«Всегда была, как скала». Какой была альпинистка, погибшая в Приэльбрусье

«С Леной мы учились на филологическом факультете Пермского университета, и я запомнила её как ответственную и целеустремлённую девушку. Лена всегда стремилась к лучшему: сдавала экзамены в числе первых и лучше многих. Кажется, у неё всегда был наготове правильный ответ. А ещё у Лены была редкая для наших дней черта — скромность. Но друзья и однокурсники ценили Лену не только поэтому, это был человек живого ума, весёлый и умеющий радоваться. Приношу соболезнования семье и близким Лены», — рассказала perm.aif.ru её однокурсница Арина.